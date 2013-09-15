《美股一周展望》美联储政策决定或不会在股市激起强烈反应

路透纽约9月13日 - 等下周美联储最终就是否开始缩减刺激措施表态时，让人牵挂数月的悬念将不复存在。过去五年间，美国央行的宽松举措向金融市场挹注了约2.75万亿(兆)美元，大幅推高从股票到垃圾债券等各种资产的回报。

尽管很多人担心这样一位重磅资产买家的影响减小，会给投资者带来灾难性后果，但股市和债市看来基本不会把下周美联储的政策决定太当一回事--如果美联储在缩减购债规模或其它方面都没有意外之举的话。

美联储已经暗示过，它可能在下周三政策会议结束后宣布缩减每月850亿美元的购债规模。缩减的程度和联储主席贝南克在记者会上的讲话将是关键，但由于过去几个月联储传递出的讯息一直很稳定，下周市场也许不会有惨烈表现。

投资者已经花了很多功夫消化美联储发出的讯息。指标美国公债收益率目前盘旋在两年高位附近，股市则脱离了8月初触及的高位，消除了部分让某些投资策略师担心的因素。

“美联储已经在没有真正缩减购债的的情况下，实现了相关效果，”U.S. Bank Wealth Management的资深固定收益策略师Daniel Heckman说。

衡量市场波动性和期货仓位情况的关键指标显示，市场没有出现太多恐慌情绪。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX) 周五盘旋在14点，该水准说明市场情绪稳定。

美联储表示过，如果它认为美国经济在改善，尤其是失业率下降的话，就会缩减购债计划。如果该央行推迟行动，可能会让外界担心央行唯恐在没有支持措施的情况下，经济增长将会太过乏力。

近期出炉的数据好坏不一。其中8月的就业和零售数据均逊于预期。消费者信心也下滑，部分原因在于利率上升。

那促使分析师预测联储只会小幅缩减购债。一项路透调查显示，美联储每月850亿美元的购债规模只会减少100亿美元，这比早前的预估要低。

不过，由于当前市场的波动性较低，如果联储过快地采取行动，或者表露出人意料的意向，将有惊动市场人心的风险。

“美联储的政策倾向需要从积极刺激经济，转变至很能刺激经济而已，”纽约梅隆银行财富管理公司的投资总监Leo Grohowski说。“市场对联储推出更多措施的心理准备要少一些，如果它真的那么做，市场有可能会退居防御态势。”

5月时，在贝南克表态将在今年放缓刺激措施之后，标准普尔500指数 挫跌了7.5%。该指数下周不大可能出现同样的跌幅，很多分析师认为该指数的50日移动均线构成支撑。目前，标普500指数比那一支撑位高出0.7%。

**降低风险**

不过，在宣布如此重大的政策决议前，投资者陆续在采取行动降低风险。追踪上市交易基金(ETF)SPDR 的标普500股指期权被看空市场的卖权买兴所主导。

据期权分析机构Trade Alert统计，SPY基金周四总计有116万份卖权和55.9万份买权成交，卖权和买权比率为2.08：1，高于22日移动均值1.64。

“随着周末来临，以及下周将迎来美联储会议，交易商开始对冲他们的股票多仓，”TD Ameritrade的首席策略师JJ Kinahan说。

管理着107亿美元资产的Fiduciary Trust Co投资总监Michael Mullaney称，他的公司因为不确定性而在减少押注。

“我们在一段时间内都不会进行积极押注，在我们愿意承担更多风险之前，存在着太多的不确定性，”他说，并指出，季节性因素和政府预算政策都是悬而未决的问题。

许多投资者在8月都表现出对不确定性的谨慎态度，标普500指数当月因此下跌了3.1%，为一年来最大单月跌幅。这波跌势打压了标普500指数的估值，据汤森路透数据，标普500指数基于预估获利的市盈率(本益比，P/E)目前为14.6倍，接近历史均值15倍。

与经济增长速度息息相关的板块是美联储政策的最大受益方，金融类股 和非必需消费类股 今年以来的涨幅均超过20%，高于同期标普500指数 18%的涨幅。如果美联储有任何出人意料之举，这些板块遭受的冲击将最大。

“那些对经济面敏感的板块的回落程度将最大，在最易受冲击的板块名单上，首当其冲的是地产股，”纽约梅隆银行的Grohowski说。

地产类股 近期表现良好，9月上涨了6.3%，但比5月触及的高点低出逾16%。如果美联储采取导致利率上升的措施，该板块将进一步走跌。

“如果美联储只将购债规模缩减100亿美元，股市和债市都会对之表示欢迎。如果央行缩减购买抵押贷款支持债券(MBS),我们将很担心那对房屋市场的影响，”Mullaney说。

美联储预计将维持当前的MBS购买规模不变，只会调整每月450亿美元的公债购买规模。这样的预期推动10年期美国公债 收益率连续五个月上升。

不过，对本周电信巨擘Verizon 创纪录发行490亿美元债券的热烈需求，以及政府650亿美元新债标售遇到的强劲买兴，均表明投资者对央行缩减购债也许变得没那么担心了。

**冲击新兴市场**

汇市方面，美联储积极的刺激措施将提振美元，影响过程是通过“既推高长期利率，提高美国收益率的吸引力，同时也推高短期利率，让日本投资者等投资方担心对冲成本将上升的比预期更快，”CitiFX的汇率策略主管Steven Englander说。

美联储开始表现出缩减刺激措施的倾向后，新兴市场所遭受的冲击最大，全球债市和股市普遍急剧下挫。其中一些市场已经收复了部分失地，但投资者一直都在防范对冲可能冲击市场的联储政策变动风险。

RCM Financial Services的金融顾问Mike Tosaw表示，他所在的公司持有iShares中国大型ETF 的看跌期权仓位。

“现在肯定不是结清这些仓位的时候，因为下周美联储会议的决议将会在全球市场激起连锁反应，”Tosaw说。

虽然美联储是下周市场的主要推动力量，投资者亦将关注联邦快递(FedEx) 和软件巨擘甲骨文 的季度业绩。市场还将关注8月房屋开工和成屋销售数据，以及费城联储制造业指数。(完) (编译 白云; 审校 隋芬)