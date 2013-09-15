《综述》美俄就叙利亚化武问题达成协议，奥巴马称军事行动仍为备选

* 目标定为在2014年年中销毁全部化学武器

* 叙利亚反对派称不会停止内战

* 协议标志着美俄之间的新合作

路透日内瓦/贝鲁特9月14日 - 俄罗斯与美国周六抛开分歧，就叙利亚问题达成协议。根据协议，销毁叙利亚总统阿萨德政府的化学武器，或可避免美国对叙发动军事打击。

结束在日内瓦的三天磋商后，美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫要求阿萨德在一周内报告化武储备情况，并允许国际检查人员在明年年中之前销毁全部化学武器。克里称，这是一个“宏伟”目标。

但协议没有解答一些重大问题，包括在叙内战之际要求销毁化武的可行性，以及美国政府仍有可能在认为阿萨德食言的情况下兑现动武威胁。

根据这项日内瓦协议，美俄将支持一项联合国执行机制。但条款尚未敲定。俄罗斯不太可能支持奥巴马表示仍会考虑的军事行动选项。

“若外交努力失败，美国仍准备采取行动，”奥巴马说，“国际社会希望阿萨德政权能兑现其公开承诺。”

美国国防部表示美国军队仍处于备战状态，接到命令即会发动攻击。

但对阿萨德反对派而言，这份协议打击了他们希望形势朝有利于他们的方向发展的期望。克里与拉夫罗夫称这可能预示将举行范围更广的和平谈判，因政府再次对大马士革附近的反对派驻地进行了空袭。

对俄罗斯总统普京而言，协议将叙利亚危机的管理权交回联合国手中。对奥巴马来说，协议则解决了国会不愿支持其在无联合国授权下出兵的困境。

中国一直以来反对军事干预叙利亚，对达成协议表示欢迎。

克里承认这还远远无法保证后续事态成功受控。他表示“这一框架的实施将要求国际社会的监督和参与，以及阿萨德政权对此完全负责，前路还很艰难。”

不过，美俄两国在美国有意在无联合国授权下对叙动武的问题上，仍存在公开分歧。

在伊斯坦布尔，叙利亚反对派最高军事委员会的领导人德瑞斯称，这对反对派推翻阿萨德的希望是一次打击，并指责阿萨德近几日已将化武分发给黎巴嫩和伊拉克的盟军，企图逃避解除化武的要求。

叙利亚北部的反对派指挥官Qassim Saadeddine说，“让克里和拉夫罗夫的协议见鬼去吧。我们拒绝这份协议，不会保护检查人员。”

但德瑞斯仍表示其军队将协助检查人员。一名美国官员称，相信叙利亚所有的化学武器仍在政府控制的区域内。

联合国周六表示，已收到所有叙利亚加入化武公约所需的材料，并表示叙利亚将自10月14日起加入该公约。

阿萨德的反对者批评美国与其盟国只关注化学武器，他们指出，在叙国内战导致的10万死亡人数中，死于化武的只是很小一部分。

根据美俄协议条款，联合国安理会将监督整个过程。叙利亚必须允许国际禁止化学武器组织在11月之前完成对其化武的初步核查。

克里称，阿萨德必须在一周内列出化武的“完整清单”。协议的目标是在2014年上半年完全销毁叙利亚的化学武器。

协议称，安理会决议应考虑对叙利亚的行为进行定期评估，并且“在违反决议的情况下…安理会可根据联合国宪章第七章对叙采取措施。”

美国国防部称，未对已部署的军力进行任何调整。一名发言人表示，“切实的军力威胁对推动外交努力进展一直起着关键作用。”

拉夫罗夫提到协议时称，“没有任何关于使用武力的内容，也没提到任何自动实施制裁的内容。”

拉夫罗夫与克里称，等联合国大会在纽约召开时，他们将会见叙利亚驻联合国特使，看是否能推进召开国际和平会议，以磋商结束叙利亚内战的计划。