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市场报道 | 2013年 9月 15日 星期日 16:51 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货9月10日持仓报告(表)

路透9月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月10日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(611,277口)

233,029 80,214 75,539 250,970 385,786 559,538 541,539 51,739 69,738

较9月3日变动(未平仓合约：增加20,263口)

-7,719 5,228 9,969 16,336 3,084 18,586 18,281 1,677 1,982

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.1 13.1 12.4 41.1 63.1 91.5 88.6 8.5 11.4

各类交易商数量(总计为534家)

183 129 136 114 179 373 388 (完)

(编译 隋芬; 审校 白云)
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