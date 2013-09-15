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市场报道 | 2013年 9月 15日 星期日 16:51 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货9月10日持仓报告(表)

路透9月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,084,845口)

324,624 368,344 107,268 523,065 397,354 954,957 872,966 129,888 211,879

较9月3日变动(未平仓合约：增加13,113口)

7,234 12,686 7,084 -304 -10,912 14,014 8,858 -901 4,255

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.9 34.0 9.9 48.2 36.6 88.0 80.5 12.0 19.5

各类交易商数量(总计为711家)

150 198 152 255 279 502 550 (完)

(编译 隋芬; 审校 白云)
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