CFTC报告：CBOT玉米期货9月10日持仓报告(表)

香港个股：合和实业称香港酒店发展项目开业日期将推迟两年至2021年
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
路透9月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,084,845口)
324,624 368,344 107,268 523,065 397,354 954,957 872,966 129,888 211,879
较9月3日变动(未平仓合约：增加13,113口)
7,234 12,686 7,084 -304 -10,912 14,014 8,858 -901 4,255
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.9 34.0 9.9 48.2 36.6 88.0 80.5 12.0 19.5
各类交易商数量(总计为711家)
150 198 152 255 279 502 550 (完)
(编译 隋芬; 审校 白云)
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。