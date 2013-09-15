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市场报道 | 2013年 9月 15日 星期日 16:50 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货9月10日持仓报告(表)

路透9月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月10日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(354,855口)

121,207 174,785 34,673 172,555 102,429 328,435 311,887 26,420 42,968

较9月3日变动(未平仓合约：减少3,324口)

-1,394 5,453 -2,197 1,431 -5,046 -2,160 -1,790 -1,164 -1,534

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.2 49.3 9.8 48.6 28.9 92.6 87.9 7.4 12.1

各类交易商数量(总计为350家)

94 137 91 73 93 221 274 (完)

(编译 隋芬; 审校 白云)
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