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市场报道 | 2013年 9月 15日 星期日 16:50 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货9月10日持仓报告(表)

路透9月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年9月10日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(169,296口)

62,798 18,762 11,168 80,480 130,124 154,446 160,054 14,850 9,242

较9月3日变动(未平仓合约：减少4,551口)

-6,140 -1,090 1,721 533 -5,950 -3,886 -5,319 -665 768

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.1 11.1 6.6 47.5 76.9 91.2 94.5 8.8 5.5

各类交易商数量(总计为233家)

93 61 44 50 61 165 149 (完)

(编译 隋芬; 审校 白云)
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