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市场报道 | 2013年 9月 15日 星期日 16:49 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货9月10日持仓报告(表)

路透9月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月10日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,901,643口)

460,222 125,397 655,987 684,577 1039453 1800786 1820837 100,857 80,806

较9月3日变动(未平仓合约：增加44,918口)

-4,699 -176 23,711 26,542 19,036 45,554 42,571 -636 2,347

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.2 6.6 34.5 36.0 54.7 94.7 95.8 5.3 4.2

各类交易商数量(总计为350家)

144 68 154 96 112 302 291 (完)

(编译 隋芬; 审校 白云)
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