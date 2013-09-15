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市场报道 | 2013年 9月 15日 星期日 16:49 BJT

CFTC报告：COMEX期金9月10日持仓报告(表)

路透9月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年9月10日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(384,164口)

141,506 72,782 19,183 184,972 265,196 345,661 357,161 38,503 27,003

较9月3日变动(未平仓合约：减少4,420口)

-10,445 -978 3,507 7,111 -5,126 173 -2,597 -4,593 -1,823

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.8 18.9 5.0 48.1 69.0 90.0 93.0 10.0 7.0

各类交易商数量(总计为287家)

112 82 66 64 65 213 181 (完)

(编译 隋芬; 审校 白云)
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