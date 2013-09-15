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市场报道 | 2013年 9月 15日 星期日 16:48 BJT

CFTC报告：COMEX期铜9月10日持仓报告(表)

路透9月13日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年9月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(149,202口)

37,874 46,447 9,483 85,973 72,286 133,330 128,216 15,872 20,986

较9月3日变动(未平仓合约：增加130口)

-2,977 1,144 -184 1,164 -3,085 -1,997 -2,125 2,127 2,255

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.4 31.1 6.4 57.6 48.4 89.4 85.9 10.6 14.1

各类交易商数量(总计为207家)

47 89 38 52 44 128 147 (完) (编译 隋芬; 审校 白云)
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