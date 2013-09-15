《即时观点》萨默斯退出美联储主席职位的竞争

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN COMMITTEE联合创始人ADAM GREEN：
“萨默斯以前放松对华尔街监管并迎合美国企业的决定，令数以百万计的美国人的生计变得更加艰难。他若当选可能会是个糟糕的美联储主席。奥巴马总统应该任命一个没有从华尔街收受数以百万计薪酬的人来带领美联储，而且这个人愿意让经济优先考虑小人物的利益，而非进一步让大人物们更加富有。”(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。