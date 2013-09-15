《即时观点》萨默斯退出美联储主席职位的竞争

“萨默斯以前放松对华尔街监管并迎合美国企业的决定，令数以百万计的美国人的生计变得更加艰难。他若当选可能会是个糟糕的美联储主席。奥巴马总统应该任命一个没有从华尔街收受数以百万计薪酬的人来带领美联储，而且这个人愿意让经济优先考虑小人物的利益，而非进一步让大人物们更加富有。”(完)