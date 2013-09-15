全球外汇市场9月16日主要消息

香港个股：合和实业称香港酒店发展项目开业日期将推迟两年至2021年

路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。