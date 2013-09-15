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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 06:27 BJT

全球外汇市场9月16日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0800 - 欧央行总裁德拉吉发表讲话

0830 - 欧洲央行执委普雷特在英国伦敦政经学院举办的一个会议上发表讲话

0900 - 欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)终值

1230 - 美国纽约联邦储备银行9月制造业指数

1315 - 美国8月工业生产和产能利用率

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 郑茵)
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