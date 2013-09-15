全球外汇市场9月16日主要消息

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0800 - 欧央行总裁德拉吉发表讲话
0830 - 欧洲央行执委普雷特在英国伦敦政经学院举办的一个会议上发表讲话
0900 - 欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)终值
1230 - 美国纽约联邦储备银行9月制造业指数
1315 - 美国8月工业生产和产能利用率
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 郑茵)
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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