《汇市简讯》美元/日圆急速下跌，因美债收益率可能回落

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
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* 美元/日圆最低跌至98.57日圆 ，此前在亚洲盘初交易中触及99.54的高点
* 有关萨默斯退出美联储主席职位角逐的报导，推动美元全线走低
* 美国公债收益率可能会落，因为市场预期美联储温和派叶伦将成为主席
* 美国公债收益率下降被认为对美元/日圆走势不利
* 风险资产可能获得提振，从而令日圆兑美元外货币走软
* 支撑位在9月6日低点98.52，关键支撑为98.25/30 (完)
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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