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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 06:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆急速下跌，因美债收益率可能回落

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* 美元/日圆最低跌至98.57日圆 ，此前在亚洲盘初交易中触及99.54的高点

* 有关萨默斯退出美联储主席职位角逐的报导，推动美元全线走低

* 美国公债收益率可能会落，因为市场预期美联储温和派叶伦将成为主席

* 美国公债收益率下降被认为对美元/日圆走势不利

* 风险资产可能获得提振，从而令日圆兑美元外货币走软

* 支撑位在9月6日低点98.52，关键支撑为98.25/30 (完)
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