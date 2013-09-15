《美国重要政经日程》--9月16日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 美国农业部(USDA)公布一周谷物与油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布一周例行四周期国库券标售
1530 - 财政部一周例行标售三个月与六个月期国库券
1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨数据
2000 - USDA公布一周作物生长报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。