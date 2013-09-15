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债券 | 2013年 9月 16日 星期一 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--9月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 美国农业部(USDA)公布一周谷物与油籽出口检验报告

1500 - 财政部宣布一周例行四周期国库券标售

1530 - 财政部一周例行标售三个月与六个月期国库券

1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨数据

2000 - USDA公布一周作物生长报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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