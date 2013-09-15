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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 06:41 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币开盘料大跌，受萨默斯消息影响

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* 美元兑日圆以外亚洲货币开盘料大幅走低

* 萨默斯退出美联储主席职位竞争的消息引发市场震荡

* 该消息在悉尼时间上午7点以后发出，澳元/美元一度大涨逾1.5%

* 美元/新加坡元纽约市场收于1.2696，今日在清淡交投中一度跌至1.2595，最新报1.2598(完)

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