《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币开盘料大跌，受萨默斯消息影响

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
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* 美元兑日圆以外亚洲货币开盘料大幅走低
* 萨默斯退出美联储主席职位竞争的消息引发市场震荡
* 该消息在悉尼时间上午7点以后发出，澳元/美元一度大涨逾1.5%
* 美元/新加坡元纽约市场收于1.2696，今日在清淡交投中一度跌至1.2595，最新报1.2598(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 李爽)
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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