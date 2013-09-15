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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 06:40 BJT

****澳新经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    9月16日当周    
    
 9月16日(一)
 暂无重要数据
 
 9月17日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段     预估值           前值
 2245      新西兰季度经常账(亿新西兰元)                    第二季         --       赤字6.60
           新西兰年度经常账(亿新西兰元)                                   --      赤字100.8
 
 9月18日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值          前值
 2245      新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季          --         +0.3%
                               (较上年同期)                                --         +2.4%
 
 9月19日(四)
 暂无重要数据
 
 9月20日(五)
 暂无重要数据
 
    9月23日当周
    
    9月23日(一)
    暂无重要数据
    
    (完)
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