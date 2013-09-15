澳新经济指标预测--9月16日-9月23日****

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月16日当周 9月16日(一) 暂无重要数据 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字6.60 新西兰年度经常账(亿新西兰元) -- 赤字100.8 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.4% 9月19日(四) 暂无重要数据 9月20日(五) 暂无重要数据 9月23日当周 9月23日(一) 暂无重要数据 (完)
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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