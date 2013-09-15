美国与加拿大经济指标预测--9月16日-9月23日****

香港个股：合和实业称香港酒店发展项目开业日期将推迟两年至2021年
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 9月16日当周 9月16日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 9.20 8.24 1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.4% 持平 制造业产出(较前月) +0.4% -0.1% 产能利用率 77.8% 77.6% 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月14日当周 -- +1.5% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.6% +2.0% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期 +1.8% +1.7% ) 1230 美国实质所得 8月 +0.1% -0.5% 1230 加拿大制造业销售 7月 +0.4% -0.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月14日当周 -- +4.6% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出190 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指 9月 59 59 数 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2% 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 9月13日当周 -- 385.0 美国再融资指数 -- 1,528.5 1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 92 89.6 建筑许可年率(万户) 95 95.4 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利 -- -- -- 率 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国经常账收支(亿美元) 第二季 赤字972 赤字1,061 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月14日当 33.0 29.2 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 32.125 续请失业金人数(万人) 9月7日当周 291.3 287.1 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 7月 +1.2% -2.8% 1400 美国成屋销售年率(万人) 8月 525 539 1400 美国领先指标 8月 +0.6% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 正10.2 正9.3 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 8月 -- 1.00 9月20日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.1% 加拿大CPI(较上年同期) +1.2% +1.3% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.3% +1.4% 1430 美国ECRI一周领先指标 9月13日当周 -- 132.3 9月23日当周 9月23日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.15 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.9 53.1 (完)
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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