美国与加拿大经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 9月16日当周 9月16日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 9.20 8.24 1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.4% 持平 制造业产出(较前月) +0.4% -0.1% 产能利用率 77.8% 77.6% 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月14日当周 -- +1.5% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.6% +2.0% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期 +1.8% +1.7% ) 1230 美国实质所得 8月 +0.1% -0.5% 1230 加拿大制造业销售 7月 +0.4% -0.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月14日当周 -- +4.6% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出190 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指 9月 59 59 数 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2% 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 9月13日当周 -- 385.0 美国再融资指数 -- 1,528.5 1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 92 89.6 建筑许可年率(万户) 95 95.4 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利 -- -- -- 率 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国经常账收支(亿美元) 第二季 赤字972 赤字1,061 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月14日当 33.0 29.2 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 32.125 续请失业金人数(万人) 9月7日当周 291.3 287.1 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 7月 +1.2% -2.8% 1400 美国成屋销售年率(万人) 8月 525 539 1400 美国领先指标 8月 +0.6% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 正10.2 正9.3 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 8月 -- 1.00 9月20日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.1% 加拿大CPI(较上年同期) +1.2% +1.3% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.3% +1.4% 1430 美国ECRI一周领先指标 9月13日当周 -- 132.3 9月23日当周 9月23日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.15 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.9 53.1 (完)