《独家新闻》德国正拟定计划，不修改现行法律而实现欧盟银行业联盟

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
“总理府正在准备一项大选后实施的方案。他们在与欧元区官员就此进行协商，”欧元区一位参与协商的高级消息人士表示。
德国一位高级官员称，德国政府在考虑多个选项，不只一个。这位消息人士称，正式协商要在11月或12月进行，将交给9月22日当选的下届政府处理。计划的选择要取决于共同协商结果。
德国正在进行协商，令欧盟官员受到鼓舞，因为之前德国一直指称存在法律障碍。欧盟一位官员表示，该计划提高了年底前达成协议的可能性，即便立场仍严重分歧。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆周六表示，德国大选后协商将加速，以建立一个机构，可以对欧元区任一银行进行有序重组或关闭。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 郑茵)
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。