《独家新闻》德国正拟定计划，不修改现行法律而实现欧盟银行业联盟

“总理府正在准备一项大选后实施的方案。他们在与欧元区官员就此进行协商，”欧元区一位参与协商的高级消息人士表示。

德国一位高级官员称，德国政府在考虑多个选项，不只一个。这位消息人士称，正式协商要在11月或12月进行，将交给9月22日当选的下届政府处理。计划的选择要取决于共同协商结果。

德国正在进行协商，令欧盟官员受到鼓舞，因为之前德国一直指称存在法律障碍。欧盟一位官员表示，该计划提高了年底前达成协议的可能性，即便立场仍严重分歧。