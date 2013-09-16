《一周经济焦点》美联储本周开会，如何缩减刺激力度将终见分晓

**新兴市场**

许多新兴市场货币和股市最近几周反弹，令一些分析师更加相信，美联储缩减购债的预期目前已经被消化，经济基本面虽然不那么好，但也能支持缩减刺激举措的做法。

“最近几周发现正面预期再起，主要因为美国、欧元区和日本的一些领先指标暗示今年经济成长动能更加正面，且要持续至2014年，”IHS Global Insight驻新加坡亚太首席分析师Rajiv Biswas表示。

他说，随着中国经济成长势头转强，到第四季东亚出口应开始反弹，为2014年该地区加速增长创造条件。

伦敦咨询机构Capital Markets的Julian Jessop认为，美联储缩减史无前例的刺激举措，充满风险。