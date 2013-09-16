《一周经济焦点》美联储本周开会，如何缩减刺激力度将终见分晓

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
**新兴市场**
许多新兴市场货币和股市最近几周反弹，令一些分析师更加相信，美联储缩减购债的预期目前已经被消化，经济基本面虽然不那么好，但也能支持缩减刺激举措的做法。
“最近几周发现正面预期再起，主要因为美国、欧元区和日本的一些领先指标暗示今年经济成长动能更加正面，且要持续至2014年，”IHS Global Insight驻新加坡亚太首席分析师Rajiv Biswas表示。
他说，随着中国经济成长势头转强，到第四季东亚出口应开始反弹，为2014年该地区加速增长创造条件。
伦敦咨询机构Capital Markets的Julian Jessop认为，美联储缩减史无前例的刺激举措，充满风险。
“即便如此，仅美联储缩减购债就会给市场带来振荡或者损及全球经济复苏的可能性的确在降低，”他在报告中指出。(完) (编译 张涛/白云/王翔琼/李爽 审校 张荻)
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