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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 07:14 BJT

****日韩经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
    9月16日当周
    
    9月16日(一)
    GMT时间     经济指标/活动                            公布时段    
预估值        前值
    2100    韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)            8月       
 --        -0.9%
                         (较上月)                             --     
   持平
     
    9月17日(二)
    暂无重要经济数据公布        
    
    9月18日(三)
    GMT时间     经济指标/活动                            公布时段    
预估值        前值
    2330    路透短观调查日本制造业景气判断指数            9月        
--        正13
    2350    日本出口(较上年同期)                    8月        +14.5%
        +12.2%
           进口(较上年同期)                                +18.5%    
    +19.6%
           贸易收支(亿日圆)                                逆差11,008
    逆差10,240

    9月19日(四)
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                    前周        -
-        卖超665
            外资投资日本股票(亿日圆)                            --   
     买超1,854
    
    9月20日(五)
    暂无重要经济数据公布

    
    9月23日当周     
    
    9月23日(一)
    暂无重要经济数据公布  
           
     (完)
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