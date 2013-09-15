背景资料：美联储主席贝南克明年可能的继任人选

**科恩(1942年11月7日生)**

科恩(DONALD KOHN)在美联储任职40年，2010年从副主席职位上退休。他是一位备受尊敬的经济学家，若他被说服重新出马，将被视作领导美联储的可靠选择。

奥巴马总统曾经公开提及科恩是他正在考虑的人选之一。

曾与科恩共事过的人对他的能力极为敬仰，并认为他是绝佳的人选，但这些人也质疑科恩是否真的想要接下如此耗费心神的工作。

在进入美联储理事会之前，科恩曾为前任美联储主席格林斯潘担任助理。目前他在英国央行的金融政策委员会(FPC)出任外部委员，并是智库布鲁金斯学会的高级研究员。FPC为英国金融系统制定普遍准则。

**盖特纳(1961年8月18日生)**

盖特纳(TIMOTHY GEITHNER)是奥巴马第一任期的财政部长，现年52岁。他也被认为是美联储主席的有力竞争人选，但他已表示不想要接下这份工作。

若能说服盖特纳改变想法，他的履历将很有说服力。在就职财政部以前，他已作为纽约联储总裁，身处紧急应对金融危机的指挥中心。

他也于克林顿时期在财政部任过要职，并曾出任国际货币基金组织(IMF)的高级职位，他也与多家美国大型银行业者有着长期的接触。不过部份批评人士认为，这些与华尔街的往来将成为他一大障碍，并称他对银行业者不够严格，认为这是导致银行过度承担风险、终而导致2007-2009年房市危机的成因。

盖特纳2009年获提名出任财长时，在参议院的表决中遭遇难关，因为他未支付部份税款的消息浮上台面；若他被提名担任美联储主席，这个问题可能再次浮现。在盖特纳上任财政部长后不久，部分国会议员曾要求他辞去职务，但后来不少共和党议员对他的态度变得友善，认为他在协商艰困的预算谈判时是一个诚实的调停者。

**费格森(1951年10月28日)**