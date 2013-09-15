背景资料：美联储主席贝南克明年可能的继任人选

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
**科恩(1942年11月7日生)**
科恩(DONALD KOHN)在美联储任职40年，2010年从副主席职位上退休。他是一位备受尊敬的经济学家，若他被说服重新出马，将被视作领导美联储的可靠选择。
奥巴马总统曾经公开提及科恩是他正在考虑的人选之一。
曾与科恩共事过的人对他的能力极为敬仰，并认为他是绝佳的人选，但这些人也质疑科恩是否真的想要接下如此耗费心神的工作。
在进入美联储理事会之前，科恩曾为前任美联储主席格林斯潘担任助理。目前他在英国央行的金融政策委员会(FPC)出任外部委员，并是智库布鲁金斯学会的高级研究员。FPC为英国金融系统制定普遍准则。
**盖特纳(1961年8月18日生)**
盖特纳(TIMOTHY GEITHNER)是奥巴马第一任期的财政部长，现年52岁。他也被认为是美联储主席的有力竞争人选，但他已表示不想要接下这份工作。
若能说服盖特纳改变想法，他的履历将很有说服力。在就职财政部以前，他已作为纽约联储总裁，身处紧急应对金融危机的指挥中心。
他也于克林顿时期在财政部任过要职，并曾出任国际货币基金组织(IMF)的高级职位，他也与多家美国大型银行业者有着长期的接触。不过部份批评人士认为，这些与华尔街的往来将成为他一大障碍，并称他对银行业者不够严格，认为这是导致银行过度承担风险、终而导致2007-2009年房市危机的成因。
盖特纳2009年获提名出任财长时，在参议院的表决中遭遇难关，因为他未支付部份税款的消息浮上台面；若他被提名担任美联储主席，这个问题可能再次浮现。在盖特纳上任财政部长后不久，部分国会议员曾要求他辞去职务，但后来不少共和党议员对他的态度变得友善，认为他在协商艰困的预算谈判时是一个诚实的调停者。
**费格森(1951年10月28日)**
61岁的费格森(ROGER FERGUSON)现任美国教师退休基金会(TIAA-CREF)执行长。该基金会为美国许多学校和医院管理退休金。费格森毕业于哈佛大学，是经济学家也是法律专家。他从1999年至2006年担任美联储副主席，在联储内部被尊为机智且周密的决策者。他若接替贝南克，将写下美联储首次由非洲裔美国人执掌的历史。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。