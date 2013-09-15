德国政治：梅克尔执政盟友CSU在巴伐利亚州选举中大获全胜

路透慕尼黑9月15日 - 德国总理梅克尔的盟友周日在巴伐利亚州的州选举中大获全胜，夺回了2008年失去的议会绝对多数优势，在距离全国大选还有一周时展现了梅克尔领导的保守派的实力。

据电视报导，梅克尔所属基督教民主党(CDU)的姊妹党派--基督教社会联盟(CSU)获得了49%的选票，从而更加坚稳地重新掌控了这个南部州的控制权。此前CSU曾统治过该州56年。

不过巴伐利亚的选举结果也为梅克尔传递出一个令人忧虑的讯息，即与CDU联合执政的自由民主党(FDP)在该州仅获得了3%的选票，低于5%的取得议会席位门槛。