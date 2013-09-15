德国政治：梅克尔执政盟友CSU在巴伐利亚州选举中大获全胜

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
路透慕尼黑9月15日 - 德国总理梅克尔的盟友周日在巴伐利亚州的州选举中大获全胜，夺回了2008年失去的议会绝对多数优势，在距离全国大选还有一周时展现了梅克尔领导的保守派的实力。
据电视报导，梅克尔所属基督教民主党(CDU)的姊妹党派--基督教社会联盟(CSU)获得了49%的选票，从而更加坚稳地重新掌控了这个南部州的控制权。此前CSU曾统治过该州56年。
不过巴伐利亚的选举结果也为梅克尔传递出一个令人忧虑的讯息，即与CDU联合执政的自由民主党(FDP)在该州仅获得了3%的选票，低于5%的取得议会席位门槛。
梅克尔需要FDP在联邦选举中有良好表现，以免不得不寻求反对党--社会民主党(SPD)的帮助。SPD握有全国大约5%的选票，在2005-2009年曾与梅克尔联合执政。(完)
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。