重发-****欧洲经济指标预测--9月16日-9月23日****

香港个股：合和实业称香港酒店发展项目开业日期将推迟两年至2021年
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
(重发以调整格式) 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月16日当周 9月16日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差11.24 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.18 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 8月终值 +0.1% -0.5% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0900 欧元区劳工成本 第二季 -- +1.6% 欧元区薪资 -- +1.7% 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余169 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余261 0800 欧元区净投资(亿欧元) 7月 -- 净流入181 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平 (较上年同期) +2.7% +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 8月 +0.4% 持平 (较上年同期) +3.2% +3.1% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前 8月 +0.4% 持平 月) (较上年同期 +3.2% +3.2% ) 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 +0.2% +1.1% (较上年同期) +3.0% +5.0% 英国PPI产出物价(较前月) 8月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.8% +2.1% 英国PPI核心产出物价(较前月) 8月 +0.1% +0.1% +1.1% +1.1% 0900 德国ZEW经济景气指数 9月 46.0 42.0 德国ZEW现况指数 20.8 18.3 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息 9月 0-9-0 0-9-0 ) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 7.2 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 顺差14.75 顺差23.80 0730 瑞士利率目标区间 第三季 0-0.25% 0-0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +1.1% 英国零售销售(较上年同期) +3.3% +3.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 正2 0 9月20日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- +3.20% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.10% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- +0.10% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -5.10% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 120 －16.4 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余196.4 1400 欧元区消费者信心指数 9月 负14.5 负15.6 9月23日当周 9月23日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 49.7 Markit服务业PMI -- 48.9 Markit综合PMI -- 48.8 0728 德国Markit制造业PMI 9月初值 -- 51.8 Markit服务业PMI -- 52.8 Markit综合PMI -- 53.4 0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 -- 51.4 Markit服务业PMI -- 50.7 Markit综合PMI -- 51.5 0800 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- +0.10% (较上年同期) -- +1.5% 9月23日～10月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 9月 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.5% (完)
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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