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市场报道 | 2013年 9月 16日 星期一 07:42 BJT

重发-****欧洲经济指标预测--9月16日-9月23日****

(重发以调整格式)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
   
    9月16日当周
    
 9月16日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                         7月           --    顺差11.24
               全球贸易收支(亿欧元)                                          --    顺差36.18
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)           8月终值        +0.1%        -0.5%
                                    (较上年同期)                          +1.3%        +1.3%
 0900     欧元区劳工成本                                    第二季           --        +1.6%
          欧元区薪资                                                         --        +1.7%
   
    
 9月17日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                       7月           --      盈余169
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                                   --      盈余261
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                                 7月           --    净流入181
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                      8月        +0.5%         持平
                              (较上年同期)                                +2.7%        +2.8%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                        8月        +0.4%         持平
                            (较上年同期)                                  +3.2%        +3.1%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前             8月        +0.4%         持平
          月)                                                                    
                                        (较上年同期                       +3.2%        +3.2%
          )                                                                      
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)              8月        +0.2%        +1.1%
                                     (较上年同期)                         +3.0%        +5.0%
          英国PPI产出物价(较前月)                              8月        +0.2%        +0.2%
                       (较上年同期)                                       +1.8%        +2.1%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                          8月        +0.1%        +0.1%
                                                                          +1.1%        +1.1%
 0900     德国ZEW经济景气指数                                  9月         46.0         42.0
          德国ZEW现况指数                                                  20.8         18.3
        
 9月18日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0830     英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息            9月        0-9-0        0-9-0
          )                                                                      
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                                9月           --          7.2
       
 9月19日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                 8月    顺差14.75    顺差23.80
 0730     瑞士利率目标区间                                  第三季      0-0.25%      0-0.25%
 0830     英国零售销售(较前月)                                 8月        +0.4%        +1.1%
          英国零售销售(较上年同期)                                        +3.3%        +3.0%
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                      9月          正2            0
              
 9月20日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                   7月           --       +3.20%
              工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                             --       -1.10%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                   7月           --       +0.10%
              工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                             --       -5.10%
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                     8月          120       －16.4
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                 --    盈余196.4
 1400     欧元区消费者信心指数                                 9月       负14.5       负15.6
 
    9月23日当周
        
    9月23日(一)
    GMT时间    经济指标/活动                                公布时段     预估值     前值    
    0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             9月初值      --        49.7
                Markit服务业PMI                                           --        48.9
                Markit综合PMI                                             --        48.8
    0728     德国Markit制造业PMI                             9月初值      --        51.8
                Markit服务业PMI                                           --        52.8
                Markit综合PMI                                             --        53.4
    0758     欧元区Markit制造业PMI                           9月初值      --        51.4
                Markit服务业PMI                                           --        50.7
                Markit综合PMI                                             --        51.5
    0800     意大利薪资指数(较前月)                          8月          --       +0.10%
                         (较上年同期)                                     --        +1.5%
    
    9月23日～10月3日
    GMT时间    经济指标/活动                                公布时段     预估值     前值    
    0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                 9月          --        +0.6%
                         (较上年同期)                                     --        +3.5%
    
    (完)
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