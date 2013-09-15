日韩经济指标预测--9月16日-9月23日****

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月16日当周 9月16日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -0.9% (较上月) -- 持平 9月17日(二) 暂无重要经济数据公布 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 正13 2350 日本出口(较上年同期) 8月 +14.5% +12.2% 进口(较上年同期) +18.5% +19.6% 贸易收支(亿日圆) 逆差11,008 逆差10,240 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超665 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,854 9月20日(五) 暂无重要经济数据公布 9月23日当周 9月23日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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