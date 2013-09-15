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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 07:46 BJT

****日韩经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
    9月16日当周
  
 9月16日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值             前值
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)              8月              --            -0.9%
                               (较上月)                                      --             持平
     
    9月17日(二)
    暂无重要经济数据公布        
    
 9月18日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段          预估值            前值
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数                9月              --            正13
 2350      日本出口(较上年同期)                              8月          +14.5%          +12.2%
              进口(较上年同期)                                            +18.5%          +19.6%
              贸易收支(亿日圆)                                        逆差11,008      逆差10,240
 
    9月19日(四)
    GMT时间    经济指标/活动                                公布时段     预估值     前值    
    2350       日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --         卖超665
               外资投资日本股票(亿日圆)                                  --         买超1,854
    
    9月20日(五)
    暂无重要经济数据公布           
     
    
    9月23日当周     
    
    9月23日(一)
    暂无重要经济数据公布  
    
    (完)
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