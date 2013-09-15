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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 07:44 BJT

《全球汇市》美元下跌，之前萨默斯决定退出美联储主席职位的角逐

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3358    1.3292     +0.50     +1.24    1.3194
 美元/日圆                      99.06     99.34     -0.28    +14.20     86.74
 欧元/日圆                     132.32    132.07     +0.19    +15.60    114.46
 美元/瑞郎                     0.9248    0.9298     -0.54     +1.02    0.9155
 英镑/美元                     1.5935    1.5873     +0.39     -1.94    1.6251
 美元/加元                     1.0309    1.0350     -0.40     +3.91    0.9921
 澳元/美元                     0.9324    0.9242     +0.89    -10.29    1.0393
 新西兰元/美                   0.8197    0.8124     +0.90     -1.04    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.360    91.830     +0.58     +2.47    90.130
 新西兰元/日                   81.200    80.720     +0.59    -42.34   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     157.86    157.71     +0.10    +12.10    140.82
 澳元/新西兰                   1.1367    1.1357     +0.09     -9.35    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
  　　
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