金砖国家：9月13日股汇市收盘纵览

路透9月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月13日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报986.84点。

中国股市：中国股市：沪综指收跌结束五连涨，获利抛压涌出令大盘顺势休整

香港股市：恒生指数收低，但周线连续两周上升

中国汇市：人民币窄幅震荡中收市小跌，中间价终结四连涨

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拉美股市：巴西和墨西哥股市上涨，因当地经济活动数据降幅低于预期，协助抵销美国消费者信心和零售销售数据不如预期的冲击。指标Bovespa指数 中止连三日跌势，收高0.92%至53,797.51点。

拉美汇市：拉美货币涨跌不一，投资者在美联储会议前保持谨慎

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南非股市：收跌，从上日创下的纪录高位回落，金价跌至五周低位，打压Harmony Gold 等受挫的金矿股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.35%，报39,071.点。综合指数 跌0.34%至43,602.64点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，受助于建筑工人与公司达成涨薪协议

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印度股市：在震荡交投中连续第二日下跌，ITC等绩优股下跌，因此印度总理经济顾问小组称，政府要达成本财年的财政赤字目标将是一大挑战。指标BSE指数 跌0.25%或49.12点，报19,732.76点，稍早曾最多上涨0.6%。周线则收升2.4%。NSE指数 跌0.10点，报5,850.60点。周线为收升3%，为连续第三周上涨。

印度汇市：印度卢比小升，并创下近15个月来最佳单周表现，因在地缘风险消退，风险资产反弹下，外资流向股市。卢比兑美元收报63.49/50 ，本周上涨2.76%，为2012年6月以来最大升幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,396.570点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.33%至773.68点。