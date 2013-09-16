《中国报摘》--中国证券报9月16日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 头版头条:
--记者获悉，中国监管部门13日召集了多位投行及学界人士，针对新股发行体制改革方案召开小范围闭门会议进行探讨，会议信息透露意见集中指向如何更好保护中小投资者利益。
* 其他:
--据悉，当前杭州、宁波等地在农村土地流转过程中实行的“土地换股权”模式，未来有望得到推广。
--近日，中信建投期货有限公司成为首家获得基金代销资格的期货公司，期货公司进入基金代销市场。
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，鼓励民营资本进入银行业，可以对现有的互联网企业发放银行牌照，希望企业做熟悉的客户群服务，若所有银行同质竞争，不利于提高金融业服务效率。
--业内人士表示，信托资产规模今年很有可能突破10万亿元人民币，未来规模增速随着中国经济增速放缓而放缓也是大势所趋。
--国家信息中心经济预测部撰文建议，加快推进资本账户可兑换步伐，明确时间表和路线图，主动适应新一轮国际谈判的规则与标准，以证券投资为重点，有计划、有步骤地取消资本项目管制，同时重视金融改革配套体系建设。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。