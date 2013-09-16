《中国报摘》--中国证券报9月16日

* 头版头条:

--记者获悉，中国监管部门13日召集了多位投行及学界人士，针对新股发行体制改革方案召开小范围闭门会议进行探讨，会议信息透露意见集中指向如何更好保护中小投资者利益。

* 其他:

--据悉，当前杭州、宁波等地在农村土地流转过程中实行的“土地换股权”模式，未来有望得到推广。

--近日，中信建投期货有限公司成为首家获得基金代销资格的期货公司，期货公司进入基金代销市场。

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，鼓励民营资本进入银行业，可以对现有的互联网企业发放银行牌照，希望企业做熟悉的客户群服务，若所有银行同质竞争，不利于提高金融业服务效率。

--业内人士表示，信托资产规模今年很有可能突破10万亿元人民币，未来规模增速随着中国经济增速放缓而放缓也是大势所趋。