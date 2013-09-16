美国金融：华尔街对美国燃料额度的交易损害了消费者

摩根大通发言人Brian Marchiony通过电子邮件向路透表示，该行并未兜售这么多的配额，同时持有的RIN数量不多，仅够满足该公司遵守该燃料市场规定。

Marchiony补充道，2013全年该公司持有的RIN数量估计从未超过整体市场规模的0.001%，而RIN市场规模为140亿加仑的乙醇市场。

美国炼油业者及汽油进口商必须产生或收购RIN以符合EPA的规定，这些规定要求业者将更多数量的乙醇加入汽油供给之中。纽时报导指出，RIN价格从1月的0.07美元上升至今年夏天高点1.43美元，之后回跌至0.60美元。

报导提到，价格大涨导致美国多家炼油厂成本大增，从而将这些成本转嫁给消费者。

报导称，独立炼油业者Valero Corp 估计其购买RIN的成本将暴增至8亿美元。(完) (编译 郑茵/张明钧; 审校 于春红)