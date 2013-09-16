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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月16日

路透香港9月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.
7538港元 )
    
    美国股市周五上涨，道指录得1月来最佳周度表现，受助于英特尔 上扬，但因预计美国联邦储备
理事会(美联储/FED)本周将缩减刺激计划，市场交投迟滞。道琼工业指数收升75.42点，或0.49%，至15,376.0
6点。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       208.580    1.12      28342            16.173       0.58
 中国铝业                       9.190   -1.92      42958             2.850       1.07
 中国移动                      56.150    1.06     164711            87.075      -0.60
 中国人寿                      41.000    1.21      36432            21.194      -0.03
 中石油                       112.400    1.26      26952             8.715       0.52
 中石化                        78.000    0.22      18842             6.048      -0.20
 汇丰控股                      55.890    0.61     183016            86.672       0.84
 中电信                        52.150    0.39      13346             4.044       1.09
 中国联通                      16.210    0.12      66647            12.569      -0.40
 兖州煤业                       9.800   -0.91      39784             7.599       0.25
 华能国际                      41.010    4.14      24126             7.950      -0.63
 南方航空                      19.500   -0.36       3483             3.024      -0.53
 东方航空                      17.250    3.79      13975             1.338     -50.64
 中芯国际                       3.570    0.00      22022             0.554       0.66
 (完)

 (整理　赵红梅)

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