《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月16日

路透香港9月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7. 7538港元 ) 美国股市周五上涨，道指录得1月来最佳周度表现，受助于英特尔 上扬，但因预计美国联邦储备 理事会(美联储/FED)本周将缩减刺激计划，市场交投迟滞。道琼工业指数收升75.42点，或0.49%，至15,376.0 6点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 208.580 1.12 28342 16.173 0.58 中国铝业 9.190 -1.92 42958 2.850 1.07 中国移动 56.150 1.06 164711 87.075 -0.60 中国人寿 41.000 1.21 36432 21.194 -0.03 中石油 112.400 1.26 26952 8.715 0.52 中石化 78.000 0.22 18842 6.048 -0.20 汇丰控股 55.890 0.61 183016 86.672 0.84 中电信 52.150 0.39 13346 4.044 1.09 中国联通 16.210 0.12 66647 12.569 -0.40 兖州煤业 9.800 -0.91 39784 7.599 0.25 华能国际 41.010 4.14 24126 7.950 -0.63 南方航空 19.500 -0.36 3483 3.024 -0.53 东方航空 17.250 3.79 13975 1.338 -50.64 中芯国际 3.570 0.00 22022 0.554 0.66 (完) (整理 赵红梅)