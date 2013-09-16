中国金融：期货公司试水基金代销，首家花落中信建投期货--报载

路透北京9月16日 - 中国证券报周一报导称，近日中信建投期货成为首家获得基金代销资格的期货公司，标志着自今年6月1日新证券投资基金销售管理办法实施来，期货公司进入基金代销市场。

根据证监会《证券投资基金销售管理办法》修改说明，新办法扩大基金销售机构类型，推进期货公司、保险机构等参与基金销售业务。此前，基金销售机构仅涵盖商业银行、证券公司、证券投资咨询机构和独立销售机构等四类型机构。

报导引述中信建投期货总经理邵剑秋指出，开展基金代销业务不仅仅是为了增加公司的业务收入来源，更主要的还为了实现期货公司由单一的经纪业务通道，向综合的金融服务平台转型奠定良好的基础。

不过报导表示，并非所有期货公司都对这项新业务摩拳擦掌，一方面是基金销售市场也对期货公司提出了准入门槛；另一方面，还有一部分期货公司对于能否在竞争激烈的基金销售市场中，成功分得一杯羹仍然持观望态度。

对于部分期货公司的疑虑，邵剑秋认为，期货公司开展基金代销业务也有自身的优势，尤其是针对一些期货类或杠杆类的基金产品，期货公司在销售方面将会更加专业。