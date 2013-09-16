中国金融：期货公司试水基金代销，首家花落中信建投期货--报载

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京9月16日 - 中国证券报周一报导称，近日中信建投期货成为首家获得基金代销资格的期货公司，标志着自今年6月1日新证券投资基金销售管理办法实施来，期货公司进入基金代销市场。
根据证监会《证券投资基金销售管理办法》修改说明，新办法扩大基金销售机构类型，推进期货公司、保险机构等参与基金销售业务。此前，基金销售机构仅涵盖商业银行、证券公司、证券投资咨询机构和独立销售机构等四类型机构。
报导引述中信建投期货总经理邵剑秋指出，开展基金代销业务不仅仅是为了增加公司的业务收入来源，更主要的还为了实现期货公司由单一的经纪业务通道，向综合的金融服务平台转型奠定良好的基础。
不过报导表示，并非所有期货公司都对这项新业务摩拳擦掌，一方面是基金销售市场也对期货公司提出了准入门槛；另一方面，还有一部分期货公司对于能否在竞争激烈的基金销售市场中，成功分得一杯羹仍然持观望态度。
对于部分期货公司的疑虑，邵剑秋认为，期货公司开展基金代销业务也有自身的优势，尤其是针对一些期货类或杠杆类的基金产品，期货公司在销售方面将会更加专业。
“另外期货公司线上与线下相结合的服务方式，和为投资者提供24小时不间断交易时间，相信也会赢得一些客户的青睐。作为券商系期货公司，为客户提供综合理财服务是未来的发展趋势。”邵剑秋说。（完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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