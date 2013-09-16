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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 08:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回到99.00上方，市场趋于稳定

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* 美元/日圆回升到99.00上方，先前最低跌至98.45

* 对于萨默斯不再角逐美联储主席职位的消息的反应减弱

* 分析师称叶伦在接替贝南克方面并非“胜券在握”

* 美元/日圆阻力位在约为99.405的纽约收盘水准

* 市场因日本假日交投清淡，但在98.30左右有日本买单(完)

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