欧洲个股：大众汽车考虑增持与一汽集团合资企业的股权--报载

路透法兰克福9月15日 - 大众汽车(福斯汽车/Volkswagen 执行长Martin Winterkor周日表示，公司正考虑增持与中国国有公司一汽集团成立的汽车合资企业的股权。

“大众汽车和一汽集团希望拓展合作伙伴关系。目前我们正在检视多种可以扩大合作的可能性，”Winterkorn在接受周日法兰克福汇报采访时称。

“有一种可能是把我们在与一汽集团合资企业的持股比例从40%提高到50%。我们正在磋商此事，”他表示。

该合资企业生产大众和奥迪汽车，合资协议将于2016年到期。