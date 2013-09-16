欧洲个股：大众汽车考虑增持与一汽集团合资企业的股权--报载

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透法兰克福9月15日 - 大众汽车(福斯汽车/Volkswagen 执行长Martin Winterkor周日表示，公司正考虑增持与中国国有公司一汽集团成立的汽车合资企业的股权。
“大众汽车和一汽集团希望拓展合作伙伴关系。目前我们正在检视多种可以扩大合作的可能性，”Winterkorn在接受周日法兰克福汇报采访时称。
“有一种可能是把我们在与一汽集团合资企业的持股比例从40%提高到50%。我们正在磋商此事，”他表示。
该合资企业生产大众和奥迪汽车，合资协议将于2016年到期。
大众还与中国的上汽集团 运营一家汽车合资企业。(完) (编译 王翔琼；审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。