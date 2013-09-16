全球金融：日系银行重回全球海外贷款龙头地位--BIS

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透伦敦9月15日 - 日本银行业再次成为全球最大海外贷款业者，回归1990年代末的地位；当时严重的银行业危机迫使这些日系银行从国际市场撤出。
国际清算银行(BIS)周日公布，截至3月底，日系银行在跨国贷款中占13%的比重，高于2007年初8%的比重，因日系银行加大对新兴市场、加勒比地区和美国借贷者的贷款。
这令日系银行领先于美国和德国银行业者，截至3月底，美国和德国银行业者在跨国贷款中分别占12%和11%的比重。英国和法国银行业者所占比重均略高于10%。
国际清算银行表示，日系银行主要从日本国内庞大的存款基础融资，助其进行扩张。
该机构表示，但这距日系银行1980年代末在全球所占的主导地位还差得很远，当时日系银行在跨国贷款中最高占39%的比重。但整个90年代大幅下滑，仅在六年前刚刚回升。
国际清算银行称，今年第一季日系银行海外贷款上升，抵消了来自英国和欧元区贷款的下降，从而使整体跨国贷款规模维持不变。银行间贷款持续下降，但对非金融企业的贷款正在增加。
该机构表示，今年第一季对中国、巴西和俄罗斯的跨国贷款以纪录高速增加，主要是对这些国家的银行发放贷款，从而使新兴经济体占银行间贷款的比重升至纪录最高水准。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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