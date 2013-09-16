《香港报摘》--其他报纸重要消息9月16日

*明报

--卓能集团 主席赵世曾表示，现时澳门路环石排湾增建不少社屋、经屋对他们更好，可以带旺他们拟建造的商场。他预期在未来一个多月重新入则，项目有望重新启动。

--知情人士透露，不少香港中资基金有意仿效阿里巴巴 旗下余额宝的投资类型，正与支付宝探讨在本港合作的可能；但先决条件是支付宝要取得证监会的牌照。

--美联工商舖资料研究部统计，全港六大珠宝钟行，包括周大福 、周生生 等共有约333间门市，当中超过五成为地舖，去年总租金支出为约22.7亿港元。该行认为，珠宝钟表行业将会继续抢租一线街舖，一线街舖租金下跌空间有限。

*星岛日报

--立法会今天恢复审议拖了七个月的两项楼市辣招，地产及建造界议员石礼谦坚持出招提修订，要求豁免港人公司缴交买家印花税。

--发展局早前完成维港以外填海第二阶段谘询，现正对收集到的五万多个意见进行分析，预计11月可提交第二阶段公众参与报告，随即再就各个拟议填海选址，分别进行详细技术研究。

--英国皇家御用酒商Berry Bros & Rudd(BBR)吸引不少本港官商名流买酒和存酒，其董事总经理Hugh Sturges表示，正研究在港设立酒仓，重点服务亚洲区客户。

*苹果日报

--消息指，土木工程拓展署已正式邀请顾问公司，呈交意向书，参与展开探讨本港市区地下空间发展的可行性研究，预计两年内完成，并提出10个优先推行地下空间发展的市区试点。

--据消息人士透露，光大银行 今年内在港上市的计划实际已无望完成。光大证券上月爆出乌龙盘事件等，连串负面新闻已引起中央注意。光大系内传将再有高层下马，以及有一位高层空降。太多不明朗因素，光银年内已难望上市。

--消息透露，金融发展局上周五举行会议，旗下内地机遇小组撰写的人币离岸中心发展研究报告，正式提交大会并获接纳，20多项建议内容，包括放宽本港居民，目前每人每日最多兑换2万元人民币的上限。

*东方日报

--市场消息指，本来有机会成首只 “双币单股”的深圳水贝珠宝，由于未能获香港交易所 上市科放行，据悉公司已叫停上市工作。

--阳光房产 是少数没有靠并购物业来保持增长的房托基金(REIT)。行政总裁吴兆基表示，公司最近对财务进行重新分配，此举让阳房财政上做好并购的准备，而且今年做并购的时机亦合适。

*文汇报

--香港机场管理局公布，8月访港旅客及本地居民外游人数，同比分别有8%及13%的增长，在以上需求带动下，上月机场客运量录得8.2%按年增幅至560万人次。

--内地与本港刚于上月签订CEPA 10补充协议，让港资金融机构有机会全面参与内地证券业务。财库局副局长梁凤仪表示，除了CEPA 10相关措施外，金融改革试验区的开放对本港业界也有相当大的助力。

*大公报

--长实 荃湾大窝口昇柏山过去两日卖出不足20伙，发展商却事先张扬，项目余下约140伙拟本周内加价。

--中国幸福投资 集团联席主席万子红表示，会推出新颖的黄金产品，毛利高于一般黄金饰品。他预期，下半年有中秋节、国庆等假期，相信可录得双位数销售增长。(完)