中国央行：加强宏观信贷政策指导，推动信贷资产证券化常规发展--行长

路透上海9月16日 - 中国人民银行行长周小川称，要加强宏观信贷政策指导，鼓励和引导金融机构加大对经济社会发展薄弱环节的信贷投入。同时，稳步推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小企业倾斜。

他在最新一期《求是》杂志撰文表示，继续严格执行差别化住房信贷政策，满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，鼓励银行业金融机构按照风险可控、商业可持续原则，支持保障房建设和棚户区改造。

文章指出，要改进宏观信贷政策实施方式，进一步完善涉农、中小企业信贷政策导向效果评估，进一步扩大对“三农”(农业、农村、农民)、小企业、民生、就业等领域的信贷投放。并进一步促进民间融资规范发展，发挥好民间融资在扩大小企业融资来源中的作用。

“鼓励金融机构积极运用现代科技手段，改进账户开立、支付结算、存款和存款类产品、外汇兑换等基础型金融服务。采用网络银行、手机银行等新型支付工具和手段，向广大人民群众提供更加便捷、高效、优质的现代金融服务。规范和引导互联网金融健康发展。”周小川称。

他并表示，要加快发展多层次资本市场体系，鼓励风险投资和私募股权基金等投资处于初创期的小企业。加快银行间债券市场发展，支持符合条件的小企业发行短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等新型债务融资工具。

此外，支持民间资本发起设立民营银行，引导其立足小微金融的市场定位。推进存款保险制度建设，为小金融机构创造与大型金融机构公平竞争的环境。促进小额贷款公司、典当行、融资性担保公司等具有融资功能的非金融机构规范发展。