中国政治：个别国家冀借助“南海行为准则”来束缚中国--人民日报海外版

路透北京9月16日 - 人民日报海外版周一刊登文章称，个别国家希望借助“南海行为准则”来束缚中国，对此次磋商抱有过高期待，希望会议取得突破性进展，不切实际的期待背后有其不可告人的目的。

9月14日至15日，中国和东盟国家在中国苏州举行落实《南海各方行为宣言》第六次高官会。本届会议不同于往届之处在于，与会各方除了就全面有效落实《宣言》、加强海上合作等议题交换意见之外，还首次在落实《宣言》框架下，就“南海行为准则”举行磋商。

该篇署名国际问题专家王羽在“别想借‘准则’算计中国的文章中称，《宣言》中明确提出，达成“行为准则”的目的是“进一步促进本地区和平与稳定”。以菲律宾为代表的个别国家故意无视上述前提。它们担心的是自身实力无法与中国匹敌，与中国较量会处于不利境地。

因此这些国家图谋利用“南海行为准则”具有法律约束力的特点，希望在准则中纳入限制中国以正当方式使用执法力量或军事力量维护主权和权益的内容，以此保护本国强占中国岛屿、与中国争夺主权权益的私利。

《宣言》还指出，要在“各方协商一致的基础上”为签署“行为准则”做出努力。菲律宾等国不顾“协商一致”，执意通过制定准则将本国目的和立场强加给其他东盟国家和中国。

文章指出，有的声索国还希望借助“南海行为准则”来解决与中国的主权争议。为增加与中国谈判的筹码，执意将争议国际化，其中就包括将领土争议纳入“行为准则”的谈判中。“行为准则”谈判各方中绝大部分不涉及南海主权争议，因此，不能用主权争端绑架准则谈判，在直接当事方之间谈判才是解决问题的正确途径。

文章称，“一步到位”的期待不切实际。个别国家在此次会议之前捏造事实，对中国百般刁难，以期营造中国破坏磋商的舆论氛围，准备在会议结束后，将“行为准则制定进展缓慢”的所谓“责任”推给中国。