《新兴市场重要经济事件预告》--9月16日-9月23日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月16日(一)
伦敦--八国集团(G8)轮值主席国英国联合伊斯兰发展银行及欧洲复兴开发银行(EBRD)，举行G8多维尔合作投资会议(G8 Deauville Partnership Investment Conference)。EBRD总裁Sir Suma Chakrabarti和突尼斯央行总裁Chedly Ayari将在会议上发言。
迪拜--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个金融会议上，作关于市场基础设施的讲话(0530)。
里加--拉脱维亚央行召开议息会议。
9月17日(二)
迪拜--欧洲央行执委会成员科尔出席一个银行业会议(1230)。
内罗毕--肯尼亚经济成就、前景及挑战高层会议(至9月18日)。肯尼亚央行总裁Njuguna Ndung'U和国际货币基金组织(IMF)财政事务部门顾问Philip Daniel将在会议上发言。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议。
9月18日(三)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月19日)。土耳其财长Mehmet Simsek、科索沃央行总裁Bedri Hamza、捷克央行理事Kamil Janacek、土耳其央行总裁Erdem Basci及波兰央行总裁Katarzyna Zajdel-Kurowska将在峰会上发表演讲。
9月19日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在美国商会会议上就全球经济和IMF的职责发表演讲。
新德里--印度财政部长齐丹巴南在一次关于G20的会议上发言(0400)。
迪拜--加纳央行副总裁Millison Narh在一场金融会议上发表讲话(0530)。
曼谷--泰国央行举行为期两天的研讨会(至9月20日)，央行总裁张旭州将致开幕词。
拉各斯--尼日利亚银行业和资本市场会议。尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和尼日利亚债务管理局局长Abraham Nwankwo将在会议上发言。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
9月20日(五)
孟买--印度央行总裁拉詹宣布货币政策声明(0530)。
9月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
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