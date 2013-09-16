全球金市：金价因美元下滑而小升，关注美联储刺激政策前景

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
投资者押注如果由叶伦担任美联储主席，该央行维持宽松政策的时间将更长。
市场在等待美国央行对是否调整购债计划表态。美联储将从周二开始召开为期两天的政策会议。
美国与俄罗斯达成协议，将销毁叙利亚阿萨德政府的化学武器，美国因此暂停对叙采取军事行动。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的周报显示，对冲基金和资金管理公司减持美国金市的期货和期权合约，为五周来首次，因叙利亚紧张局势缓解，且市场预期美联储将开始缩减货币刺激措施。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五称，其持金量减少0.66%至911.12吨。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。