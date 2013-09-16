全球金市：金价因美元下滑而小升，关注美联储刺激政策前景

投资者押注如果由叶伦担任美联储主席，该央行维持宽松政策的时间将更长。

市场在等待美国央行对是否调整购债计划表态。美联储将从周二开始召开为期两天的政策会议。

美国与俄罗斯达成协议，将销毁叙利亚阿萨德政府的化学武器，美国因此暂停对叙采取军事行动。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的周报显示，对冲基金和资金管理公司减持美国金市的期货和期权合约，为五周来首次，因叙利亚紧张局势缓解，且市场预期美联储将开始缩减货币刺激措施。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五称，其持金量减少0.66%至911.12吨。(完)