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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 09:46 BJT

《中国基金发行日程表》--9月16日

路透上海9月16日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
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 *鹏华双债保利债券 鹏华基金       上海银行      9/10-9/16

 *中银互利分级     中银基金       民生银行      9/10-9/24    B发行时间为9/10-9/16
  债券A/B

 *融通通祥一年     融通基金       建设银行      9/16-10/18
  目标触发式灵活配置混合

 *海富通一年定期   海富通基金     工商银行      9/16-10/18
  开放债券

 长盛双月红1年期   长盛基金       农业银行     *8/22-9/18
 定期开放债券A/C                              

 鹏华丰泰定期      鹏华基金       浦发银行      8/19-9/18
 开放债券
    
 建信创新          建信基金       中信银行      8/26-9/18
 中国股票 
    
 博时双月薪        博时基金       建设银行      8/29-9/18
 定期支付债券 
    
 鹏华全球          鹏华基金       工商银行      8/29-9/18
 高收益债债券（QDII）
    
 富国国有企业债    富国基金       农业银行      8/26-9/18
 债券A/B/C      

 华安沪深300       华安基金       兴业银行      9/2-9/25
 量化增强A/C                                      

 国投瑞银策略       国投瑞银基金      中国银行      9/9-9/25
 精选灵活配置混合
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注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完) 
                                                                                         
 
 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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