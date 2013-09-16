《中国基金发行日程表》--9月16日

路透上海9月16日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *鹏华双债保利债券 鹏华基金 上海银行 9/10-9/16 *中银互利分级 中银基金 民生银行 9/10-9/24 B发行时间为9/10-9/16 债券A/B *融通通祥一年 融通基金 建设银行 9/16-10/18 目标触发式灵活配置混合 *海富通一年定期 海富通基金 工商银行 9/16-10/18 开放债券 长盛双月红1年期 长盛基金 农业银行 *8/22-9/18 定期开放债券A/C 鹏华丰泰定期 鹏华基金 浦发银行 8/19-9/18 开放债券 建信创新 建信基金 中信银行 8/26-9/18 中国股票 博时双月薪 博时基金 建设银行 8/29-9/18 定期支付债券 鹏华全球 鹏华基金 工商银行 8/29-9/18 高收益债债券（QDII） 富国国有企业债 富国基金 农业银行 8/26-9/18 债券A/B/C 华安沪深300 华安基金 兴业银行 9/2-9/25 量化增强A/C 国投瑞银策略 国投瑞银基金 中国银行 9/9-9/25 精选灵活配置混合 ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)