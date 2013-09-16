《中国报摘》--其他报纸重要消息9月16日

**上海证券报**

--中国监管层近期正在研究探讨地方政府信用评级制度的建立，业内人士称，审计署审计仅为摸清“家底”，而解决地方债务问题关键还在于地方政府举债约束机制的建立，地方政府信用评级制度的建立，则将为未来市政债的市场化奠定基础。

--大连商品交易所依据实际贸易流程，在仓单交割外设计了提货单交割制度， 两种交割制度并行为市场提供更多选择。

--深圳证券交易所强调，目前证券监管正从行政审批向监管执法转型，证监会将按照“稳”“准”“狠”“快”原则处理重大恶性案件，对内幕交易长期保持高压监管态势，对虚假信息披露、市场操纵等违法违规行为毫不手软地追究到底、处罚到位。

**证券时报**

--中国人民银行行长周小川在最新一期《求是》杂志撰文指出，要深入推动包容性金融发展，使现代金融服务更多地惠及广大人民群众和经济社会发展薄弱环节。

**第一财经日报**

--中国银监会业务创新监管协作部主任王岩岫日前表示，未来银行理财业务的一个创新方向是要推出银行资产管理计划，以彻底防范通道类业务风险。

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵撰文，尽管有些小贷公司的贷款不完全投向小微企业，但是对增加贷款供给还是发挥了重要的作用。建议建立黑名单制度。

**人民日报**

--世界银行行长金墉撰文，在过去30多年，中国保持经济高速发展，其间超过5亿人摆脱贫困，现已成为世界第二大经济体。这些成就放在任何国家都令人瞩目，更不用说像中国这样一个大国。但是，快速增长带来的环境压力也日益凸显。(完)