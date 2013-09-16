中国公开市场：本周可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透上海9月16日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购需求，其中逆回购期限七天期，正回购为28天期，此外本周仍可申报三个月央票需求。

央行公开市场上周连续第二周净回笼，同时依旧保留量小价平的逆回购操作，以稳定季末前市场信心。在外汇占款可能回升，以及季末前财政存款投放等因素作用下，银行间市场短期流动性较为充裕，即使央行大规模续做到期央票，资金面也未受到明显冲击。

据路透统计，本周公开市场央票到期量为40亿元；逆回购到期量为200亿元。不考虑其他操作，据此计算，本周到期资金流量为-160亿元。

本周因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日即恢复交易。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。