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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 08:59 BJT

《中国重要政经日程》--9月16日

============================近日重要政经日程=======================

9/24 (二)

第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。

11/14 (四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/15（五）

2013中国民营企业领袖社会价值榜在北京举行。

11/29 (六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 沈燕)

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