国际油市：美国原油跌破108美元，此前美俄在叙利亚问题上达成协议

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫周末同意支持联合国一项销毁叙利亚政府拥有的化学武器的计划。叙国政府欢迎协议的达成，称之为一大“胜利”，但该政府周日再次对大马士革郊区的反对派驻地发起空袭和炮弹袭击。
油价未受美元疲势影响而走跌。此前在美国总统奥巴马的前顾问萨默斯宣布退出角逐美联储主席后，美元下滑。
上周在韩国首尔举行的亚洲能源部长会议上，亚洲石油进口国希望通过获得更多供应来抑制燃料成本上升，但全球最大的石油生产国对这个要求不予理会。这次与会的亚洲国家明显分为两派，一派是坐享收入增加的石油出口国，另一派的进口国却在为推动经济增长的油气成本发愁。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。