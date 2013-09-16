国际油市：美国原油跌破108美元，此前美俄在叙利亚问题上达成协议

美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫周末同意支持联合国一项销毁叙利亚政府拥有的化学武器的计划。叙国政府欢迎协议的达成，称之为一大“胜利”，但该政府周日再次对大马士革郊区的反对派驻地发起空袭和炮弹袭击。

上周在韩国首尔举行的亚洲能源部长会议上，亚洲石油进口国希望通过获得更多供应来抑制燃料成本上升，但全球最大的石油生产国对这个要求不予理会。这次与会的亚洲国家明显分为两派，一派是坐享收入增加的石油出口国，另一派的进口国却在为推动经济增长的油气成本发愁。(完)