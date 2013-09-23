台湾债市：指标10年公债殖利率跌落新低，FED意外未宣布缩减宽松

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透台北9月23日 - 台湾指标10年公债102/10 殖利率周一盘初跌破此期券新低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外地并未宣布收紧货币政策。
一位证券商交易员表示，债市气氛偏向短多。不过，台债方面由于上周殖利率先行下跌，今日殖利率跌幅有限，预估未来殖利率多在区间之内整理。
〞短多气氛尚未反转，不过殖利率可能低档有限，将在1.6-1.7%的区间内整理。〞前述交易员表示。她并提醒，今日午后将公布的第四季发债计划将是台债的下季走势的重点。
美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。他表示，夏季市场利率上升令许多公开市场委员会(FOMC)委员感到“意外”，并强调不要忘记通胀是重点。
美国公债价格周五上涨，因市场认为在美国经济更为强劲之前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能收紧货币政策，投资人根据这观点调整仓位。周五，指标10年期公债 上升6/32，收益率从周四的2.76%下跌至2.74%。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。