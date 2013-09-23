台湾债市：指标10年公债殖利率跌落新低，FED意外未宣布缩减宽松

路透台北9月23日 - 台湾指标10年公债102/10 殖利率周一盘初跌破此期券新低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外地并未宣布收紧货币政策。

一位证券商交易员表示，债市气氛偏向短多。不过，台债方面由于上周殖利率先行下跌，今日殖利率跌幅有限，预估未来殖利率多在区间之内整理。

〞短多气氛尚未反转，不过殖利率可能低档有限，将在1.6-1.7%的区间内整理。〞前述交易员表示。她并提醒，今日午后将公布的第四季发债计划将是台债的下季走势的重点。

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。他表示，夏季市场利率上升令许多公开市场委员会(FOMC)委员感到“意外”，并强调不要忘记通胀是重点。