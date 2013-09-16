港报社评：资金盛宴曲终，投资大局逆转--信报9月16日

美国联储局本周二议息，市场主流观点估计，联储局将会宣告启动退市。由于过去三个多月市场已对美国退市消息反覆消化，相信金融市场不致出现大震荡。然而，美国退市标志廉价资金时代结束，美元加速回流，过去靠外资流入支撑国内资产价格的市场，下调风险遽升；而资金在全球资产市场重新配置，使投资形势逆转，债汇市场进行「洗牌」。

退市路径可按「三部曲」进行，一、年内启动缩减购债规模，随后按经济状况调整缩减额度；二、到明年二季度中，若失业率如预期般降至7%，便有条件终止资产购置计划。但虽不再买债，估计美联储仍继续持有已购买的国债和MBS，资产负债表不会贸然收缩，保持宽裕的流动性存量，以巩固经济增长的基础；三、明年第四季若失业率降至6.7%，加上经济增长稳定，到2015年第二季，失业率可望降至6.5%，届时，联储局可开始加息，通过上调联邦基金目标利率，恢复使用传统货币工具调控。换言之，理论上，加息周期要到2015年才能启动。

很明显，美国几轮QE形成巨量的廉价资金，虽稳住了美国一度风雨飘摇的经济，但美元走弱，资金大举外流，同时激发了大规模的全球套息交易，推高不少新兴经济体国内资产价格。

如今流动性盛宴濒临曲终，美元回流，汇价走强，形势为之逆转。过去，由外资大举流入推高国内资产价格的市场，泡沫爆破风险升温；过度依赖外资流入增加国内投资和消费的新兴市场国家，无可避免加剧实体经济的震荡危机。

无论联储局是在本月、下月或十二月的政策会议宣告启动退市，分别只在于时机的选择。如今主席贝南奇离任前夕，启动缩减购债计划，意味五年来由他一手策动的量化宽松措施，令央行资产负债表扩大到近四万亿美元的历史规模，货币政策的成效功过，将随资金盛宴曲终而得到完整的阶段性评价。