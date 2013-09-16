修正-《日本央行焦点》日本央行退出刺激尚需时日，但退出或仿效美联储做法

(更正：补充第三个小标下第一段的漏字并修饰措辞)

路透东京9月16日 - 市场在迎合对美国联邦储备理事会(FED)缩减刺激规模的预期，日本央行亦然。

作为所谓量化宽松的先行者，日本央行还需数年才会缩减其超宽松刺激计划，因此日本有机会观看美联储先行先试。

但日本央行越接近通胀率2%的目标水准，金融市场就会越关注日本的退出思路为何。日本当前通胀率不到1%，且已经历数年的通缩。目前市场焦点都还在美联储身上。

外界广泛预期美联储本周会宣布缩减其每月850亿美元的买债计划，这是一个比较微妙的过程，要与浮躁的投资者进行沟通，却又不引起金融市场动荡。那些市场预期在今年已经导致新兴市场振荡。

“美联储已经印证了退场的艰难，”知悉日本央行想法的一位消息人士表示。“只是暗示缩减刺激已令市场震惊，程度或许远超美联储的想像。”

因此日本央行计划尽可能多地从美联储吸取教训，尽管决策层内部已经在讨论日本的退出策略。

从与央行前任和现任官员、以及了解日本央行想法的知情人士的交流表明，日本退出策略将仿效美联储的计划。

**第一阶段**

首先，日本央行将开始缩减目前每月约7万亿(兆)日圆(700亿美元)的购债规模。日本央行将分若干阶段逐步缩减购债，以使得对市场的影响最小化。购债计划将在未来某个时刻停止。

随后，日本央行将提高目前所设定的0.1%的货币市场利率下限，政策回归到以利率为目标，4月时基础货币取代利率成为政策目标。

虽然这个步骤在日本央行理事会得到广泛认同，但难题在于时间选择。日本央行内部已经出现分歧，这提供了一扇窗口，以便人们理解可能影响日本央行未来数年最终退出战略的因素。

理论上讲，日本央行如果实现了两年内通胀达到2%的承诺，可能会在2015年开始缩减购债。但是，消息人士称，鉴于日本物价增长缓慢，更为现实的是最早从2016年开始缩减购债。

在新任总裁就职后，日本央行于4月承诺，将维持激进的刺激计划直到“稳定保持”2%的通胀率。

日本央行官员已经表示，这意味着刺激计划是开放式的。因此，如果通胀率在两年的时间内未达到2%，日本央行将继续向经济注入更多资金，直到物平均增幅达到该水平。

日本首相安倍晋三任命黑田东彦出任央行总裁，后者肩负将日本经济拉出通缩泥潭的使命，可能会倾向于等候尽量长的时间，确保能实现2%的通胀率。这也许意味着在2016年之后很长时间内都将保持刺激计划不变。

**风险**

但一些政策制定者认为，等那么长时间是有风险的。

审议委员木内登英就曾警告过，维持超宽松政策过久有诸多不利，譬如为资产价格泡沫埋下祸根。他要求对目前的积极政策设定一个两年的期限，随后根据经济形势进行微调。

另一位审议委员佐藤健裕也要求采取更灵活的举措。他的讲话暗示，他认为日本央行削减刺激的时间有可能早于预期。

他认为，应该考虑把日本央行的通胀目标设定为2%上下的一定区间内，只要通胀率接近这个水准，央行的任务就算实现了。佐藤健裕曾是债券市场分析师。

“如果我们对通胀目标的考虑采用灵活的框架，留有一定的弹性，那么这个目标就是合理的，也能够达成，”他在7月讲话时这样说到。

分析师认为，央行目前刻意有所保留，对于退出策略含糊其辞，以避免冲淡有关对抗通缩为第一要务这一关键讯息的影响。

“日本央行认为现在还没有必要谈论两年后的刺激计划将如何打算，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说。

“但如果到明年中期美联储刺激政策退场完毕时日本经济仍然保持良好态势，市场可能开始谈论谁是下一个退出的央行，日本央行可能对其庞大的资产负债表采取一些什么措施，”曾担任央行官员的熊野英生说。

**向美联储学习**

日本央行是一家具有退出量化宽松政策经验的央行，其在2001-2006年期间实施量化宽松政策，随后撤出。

但日本央行官员承认，这一次退出该政策将耗费更多时间，面临更多挑战。

在之前的量化宽松政策期间，日本央行主要通过购买短期证券向市场注资。随着这些证券的到期，其快速脱离了资产负责表。日本央行仅用了四个月的时间退出刺激计划，并开始把利率从零水准予以上调。

根据现有计划，到2014年底，日本央行将积聚190万亿(兆)日圆(1.9万亿美元)长期公债，持续期至多长达40年。

该央行也已持有近4万亿日圆高风险资产，例如投资于股市和房地产的共同基金。

SMBC日兴证券首席市场分析师岩下真理表示，日本央行或被迫坐拥庞大资产长达数年之久。在经济需要另一轮刺激政策之前，这种风险都将无法消退。

“日本央行不愿扰乱市场，但也不想花几年时间来缩减政策，”岩下真理称，“除非央行在2015年后期左右开始准备缩减政策，否则可能时间不够用。”

日本央行从美联储吸取的最大教训或许是如何以最好方式传达政策意图，从而将对市场的冲击最小化。

了解日本央行想法的消息人士称，一旦通胀率回升且市场开始谈论日本央行退出刺激政策，该央行可能会像美联储一样采用“前瞻性指导”，并承诺即便开始放缓资产购买步伐，也会维持超低利率。

目前而言，日本央行的态度不明朗。

“我们仍有时间，所以我们会花更长一点的时间来关注(美联储的)相关过程，并从一段时间后的市场反应中吸取教训，”日本央行审议委员石田浩二周三称。