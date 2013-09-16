港报社评：奢谈人口封顶，难向下一代交代--经济日报9月16日

港府觅地屡碰壁，有意见倡限制人口数目，以减土地需求。惟此实本末倒置，因本港人口老化、劳动力降正迫眉睫，急需输入新血补充；且若不力拓土地、积极发展，以扭转高楼价、高租金困局，下一代港人安居乐业梦更难圆。 发展局局长陈茂波月初撰文谈觅地，提及发展郊野公园可能性，引爆社会争议。有意见倡港府从人口政策着手，藉限制人口增长、甚至设人口上限，以减未来土地需求。惟此实是削足就履，漠视本港人口深层矛盾。 本港最迫切的人口问题非人口过多，而是高龄化、劳动力减。况且，若要为人口设限，必须解答一现实问题，就是谁有资格住在香港？香港若要保竞争力，只有集中吸纳高学历、高谋生能力的年轻人口，此是否意味一些能力较低、但欲在港家庭团聚的人士「没资格」来港？ 部分人士今天能奢谈为人口封顶，正因这一代港人享受着本港在过去数十年经济社会高速发展、不断吸纳移民的成果。惟本港正面临极大瓶颈，因填海造地停顿、新市镇发展难前，令土地资源愈见稀缺，推高楼价与租金，港人既受住屋贵之苦，工商百业亦深受高租金重压，此徒添港人蜗居怨气，更削本港竞争力。 香港若不再正视问题，尝苦果的将是下一代港人。带领香港面对人口老化、土地不足的挑战，固是负责任政府应有之义，更是每个负责任市民向下一代交代必须思考的问题，若停止发展、停拓土地，下一代又如何有更好的工作机会、可负担的居所？港人除要思考眼前挑战，更须为下一代筹谋，为他们创造可安居乐业的生活环境。