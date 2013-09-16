芝加哥期市：大豆下跌1%，因种植区料将迎来更多雨水

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 639.00 -2.50 -0.39% -2.14% 649.82 37
CBOT玉米 454.75 -4.25 -0.93% -2.47% 468.73 22
CBOT大豆 1366.00 -15.50 -1.12% -2.15% 1305.28 71
CBOT稻米 $15.43 $0.01 +0.03% -0.71% $15.35 42
美国原油 $107.37 -$0.84 -0.78% -0.78% $107.13 46
汇率
欧元/美元 $1.336 $0.007 +0.53% +0.50%
美元/澳元 0.933 0.009 +0.98% +0.72%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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