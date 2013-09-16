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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 09:22 BJT

芝加哥期市：大豆下跌1%，因种植区料将迎来更多雨水

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 639.00 -2.50 -0.39% -2.14% 649.82 37

CBOT玉米 454.75 -4.25 -0.93% -2.47% 468.73 22

CBOT大豆 1366.00 -15.50 -1.12% -2.15% 1305.28 71

CBOT稻米 $15.43 $0.01 +0.03% -0.71% $15.35 42

美国原油 $107.37 -$0.84 -0.78% -0.78% $107.13 46

汇率

欧元/美元 $1.336 $0.007 +0.53% +0.50%

美元/澳元 0.933 0.009 +0.98% +0.72%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 张涛)

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