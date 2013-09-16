《香港重要政经日程》--9月16日-9月23日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
==================今日重要政经消息==================
9月16日（周一）
--第八届泛亚太区私募及创投基金会议，至19日。
--12:15 荷兰合作银行2014年金融市场展望记者会。
==================近期重要政经消息==================
9月17日（周二）
--公布6-8月失业率。
--天喔国际 首日挂牌。
--普拉达 公布截至7月底半年度业绩。
--14:30 香港贸易发展局公布最新出口指数。
--15:00 大华银行宣布在港推出海外直接投资谘询服务。
*--16:00 大酒店 和盛高置地 新闻发布会，宣布出售在上海的住宅。
9月20日（周五）
--中秋节翌日公众假期。
*9月23日(周一)
--香港投资基金协会第七届年会。
--16:30 8月消费者物价指数公布。
--16:30 6月就业及劳工需求统计数字公布。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。