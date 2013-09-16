港报社评：英国不请自来，反添政改不测--星岛日报9月16日

各方为制订四年后普选特首框架争持激烈之际，英国官员忽然撰文，指会为港人真正选择提供支持，这个说法即时招来港府冷淡回应，就算占领中环倡导人都反应审慎，皆因大家明白，外国介入，只会令本来已经复杂的政制发展，再添难测因素。 特首梁振英昨日主动回应，指普选行政长官完全是港人、特区政府和国家范围内的事，与英国和任何外国政府无关，不需要英国政府支持。他还指过去经验显示，任何外国官员想参与或是干预，作用是适得其反。 梁振英没有说明是甚么过去经验。香港回归后政制民主进程一次重要倒退，正与中英龃龉有关。当时，末代港督彭定康把最后一届立法局选举的功能组别，变相改为直选，中方决定以另起炉灶回应，结果导致中英原先构思的「直通车」取消，大部分民主派议员要在回归后即时「下车」。 特区政府对英国「支持」之说敬谢不敏，就算占中发起人之一的陈健民，初步反应都是退避三舍，指现阶段不需要英国政府支持。他有这个反应，未必是不希望国际注视占中运动，而是明白除了北京，本地社会上不少人，都对外国介入本地政治有保留，担心英国政客过分热情，会带来死亡之吻。 港府和泛民不约而同对英国政客的表态保持距离，但讲出口的话如泼出去的水，客观效果已经不可能完全消散，泛民在政改上要与中央建立互信，肯定又多了一重疑虑阻隔。