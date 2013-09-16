港报社评：解房屋难题，土地是关键--文汇报9月16日

行政长官梁振英昨日到湾仔区出席第3个地区论坛时强调，解决房屋问题的关键是找到地，增加房屋供应。事实上，解决本港房屋问题，最重要的是要大量开发土地。梁特首虽然表达敢于触碰既得利益阶层的决心，但真正落实土地开发安排，需要有社会的强力支持。社会各界应共同支持特区政府开发新土地，有效解决住屋供应不足、楼价过高的问题，使市民安居乐业。 现时基层市民住屋环境不理想，这亦需要增加土地供应增建房屋，基层住屋问题才有望改善。公屋长期以来供不应求，目前尚有23万个公屋轮候申请。部分低薪家庭更长期在板间房内蜗居，人均居住面积和质素与本港国际都市形象并不相配。 梁振英上任以来，将房屋政策作为重中之重。他在首份施政报告中，明确宣示大规模开发土地，增加房屋供应的决心。梁特首昨日特别强调，特区政府不会因为不敢触碰某个界别或社会上某个阶层，包括富裕阶层的利益，而罔顾社会整体利益和长远利益。这说明梁振英增加土地供应的决心一以贯之。 土地开发关系到本港未来的发展空间，否则一系列社会问题都难以解决。面对社会发展和未来人口增长，政府仍可透过多个土地开发选项，包括扩充新市镇边缘地区和发展新界东北，纾缓土地不足问题。社会各界应排除政治化干扰，支持特区政府发展土地，加快建屋进度。